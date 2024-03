Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Festnahme, Durchsuchung und Sicherstellung von einem Kilogramm Haschisch

Fulda (ots)

Fulda. Beamte der Fuldaer Kriminalpolizei nahmen am Dienstag (19.03.) einen 46-Jährigen aus dem Landkreis Fulda fest und stellten in der Folge über ein Kilogramm Betäubungsmittel in dessen Wohnhaus sicher.

Hintergrund der Einsatzmaßnahmen waren umfangreiche, mehrmonatige Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Fulda gegen den 46-Jährigen, dem der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen wird. Nach der Festnahme am Dienstagmorgen in Fulda durchsuchten die Ermittler dessen Wohnhaus in Petersberg und stellten dabei unter anderem rund ein Kilogramm Haschisch, circa 100 Gramm Kokain und rund 250 Gramm Marihuana sicher. Die aufgefundenen Betäubungsmittel hätten nach ersten Schätzungen einen Straßenverkaufswert von circa 20.500 Euro erzielen können.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Fulda am Mittwochvormittag (20.03.) Untersuchungshaftbefehl gegen den 46-jährigen Mann. Er wurde daraufhin in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt und muss sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Fulda vor.

Franziska Kraus,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2741

Patrick Bug,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell