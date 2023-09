Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Alverdissen. Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr.

Lippe (ots)

Auf der Humfelder Straße kam es am Donnerstagmorgen (28.09.2023) zu einem Verkehrsunfall, da zwei Autofahrer zu weit in der Mitte der Fahrbahn unterwegs waren. Eine 59-Jährige aus Barntrup fuhr gegen 6.40 Uhr mit ihrem Renault Clio in Richtung Humfeld. Zeitgleich war ein 46-Jähriger aus Dörentrup mit seinem Toyota Corolla auf dem entgegengesetzten Weg nach Alverdissen. Im Bereich einer Kurve stießen Renault und Toyota mittig auf der Fahrbahn zusammen, da sich beide Autofahrer nicht ausreichend an das Rechtsfahrgebot hielten. Sie kamen mit ihren PKW auf einem Feld zum Stehen. Die Barntruperin wurde durch den Unfall leicht verletzt und von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden - an ihnen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Humfelder Straße wurde am Morgen vorübergehend für die Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell