POL-OH: BMW entwendet

Vogelsbergkreis (ots) - Schotten. In der Lessingstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (19.03.) die Türen der Garagen zweier Wohnhäuser auf und stahlen drei Pedelecs im Wert von insgesamt rund 11.500 Euro - ein gelbes EMTB des Herstellers Scott, ein graues EMTB des Herstellers Cube und ein weiteres EMTB des Herstellers Scott. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer ...

