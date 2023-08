Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Badeunfall in der Bernsteintherme in Zinnowitz

Zinnowitz (ots)

Am 29.08.2023 gegen 14:11 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass eine Person nach gesundheitlichen Problemen in der Bernsteintherme in Zinnowitz reanimiert wird. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten bestätigte sich der Sachverhalt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 67-jährige Mann noch am Unglücksort.

Durch Zeugen war der Mann dabei beobachtet worden, wie sich dieser auf einer der 25m-Bahnen im Schwimmbecken der Therme befand, als dieser plötzlich gesundheitliche Problem hatte und sich an einer der Bahnbegrenzungen festhielt. Die vor Ort befindlichen Rettungsschwimmer eilten dem Mann sofort zur Hilfe und zogen ihn aus dem Wasser. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 67-jährige Urlauber aus Bayern noch am Unglücksort.

Weshalb der Mann plötzlich gesundheitliche Probleme hatte ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell