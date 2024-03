Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bankmitarbeiter vereitelt Trickbetrug - Betrüger ergaunern mehrere tausend Euro durch Love-Scamming - Rollerdiebstahl

Bankmitarbeiter vereitelt Trickbetrug

Neuhof. Erfreulicherweise konnte ein aufmerksamer Bankmitarbeiter am Dienstag (19.03.) verhindern, dass eine Frau aus Neuhof Opfer von dreisten Trickbetrügern wurde.

Gegen Mittag erhielt sie einen Anruf von Betrügern, die sich als Polizisten ausgaben. Die Anrufer täuschten vor, dass die Enkelin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und sie im Anschluss verhaftet worden sei. Jetzt müsse eine Kaution in fünfstelliger Höhe bezahlt werden, damit die Enkelin wieder frei käme. Die Frau ging daraufhin zur Bank. Einem aufmerksamen Bankmitarbeiter kam die Situation komisch vor, weshalb er die Neuhoferin darauf ansprach. Der Mann erkannte den Trickbetrug und informierte umgehend die Polizei, womit er erfolgreich eine Geldübergabe verhindern konnte.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder informieren sie die Polizei. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Weiterführende Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf folgender Internetseite bei Regional.Informiert.: https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Regional.-Informiert./

Regional.Informiert. ist eine Präventionsinitiative des Polizeipräsidiums Osthessen im Zuge der landesweiten Kampagne "Gemeinsam Sicher in Hessen". Unter diesem Motto widmet sich die osthessische Polizei seit Dezember 2023 in unregelmäßigen Abständen verschiedenen Themen der polizeilichen Kriminal- und Verkehrspräventionsarbeit. Ihr Ziel: Die Bürgerinnen und Bürger in Osthessen über mögliche Gefahren aufzuklären und entsprechend zu sensibilisieren.

Einbruch in Firmengebäude

Gersfeld. In der Peter-Seifert-Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (20.03.) in ein Firmengebäude ein. Die Täter schlugen zwei Fenster ein und durchsuchten die Innenräume nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstanden jedoch rund 700 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Hünfeld. In der Brüder-Grimm-Straße stahlen Unbekannte zwischen Sonntag (17.03.) und Mittwoch (20.03.) einen roten Motorroller vom Hof eines Mehrfamilienhauses. Das Zweirad konnte am Mittwochmorgen im Bereich einer Bahnunterführung in der St.-Vitus-Straße in Nüst aufgefunden werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Betrüger ergaunern mehrere tausend Euro durch Love-Scamming

Hünfeld. Am Mittwoch (20.03.) wurde der Polizei bekannt, dass ein Trickbetrüger bei einer Hünfelderin mit der perfiden Masche Love-Scamming mehrere tausend Euro ergaunert hatte.

Der Schwindler hatte sich über eine längere Zeit hinweg als attraktiver Mann ausgegeben, ein Vertrauensverhältnis zu der Frau aufgebaut und sie mit Komplimenten und überschwänglichen Liebesbekundungen überhäuft. Nach einiger Zeit täuschte er Hilfsbedürftigkeit vor und bat um die Überweisung von Geldbeträgen. Erst später wurde die Frau misstrauisch und der Betrug kam heraus.

So erkennen Sie Love-Scammer:

- Die erste Kontaktaufnahme findet über soziale Medien oder Dating-Plattformen statt. - Die meisten Betrüger kommunizieren in gutem Englisch oder Deutsch. - Während männliche Scammer auf Bildern oft Uniformen tragen, locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung. - Scammer überhäufen ihre Opfer bereits früh mit Komplimenten und überschwänglichen Liebesbekundungen.

Sie haben den Verdacht, Opfer geworden zu sein? Das können Sie tun:

- IGNORIEREN: Gehen Sie nicht auf die Forderung ein und überweisen Sie auf keinen Fall Geld. - SICHERN: Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis. - HILFE HOLEN: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. - BLOCKIEREN: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab.

