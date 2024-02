PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Auto aufgebrochen +++ E-Bike aus Garage gestohlen +++ Vollsperrung nach Unfall Richtung Sandplacken +++ Leichtverletzter nach Unfall in Einmündungsbereich

Bad Homburg v.d. Höhe

1. Auto aufgebrochen,

Bad Homburg, Orangeriegasse, Dienstag, 20.02.2024, 18.20 Uhr bis 19 Uhr

(da)Unbekannte haben am Dienstagabend in Bad Homburg ein Auto aufgebrochen. Zwischen 18.20 Uhr und 19 Uhr machten sich die Täter in der Orangeriegasse an einem weißen 3er BMW zu schaffen. Dazu schlugen sie die Seitenscheibe der Fahrerseite ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren eine Sporttasche. Da bisher keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Bei verdächtigen Beobachtungen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

2. E-Bike aus Garage gestohlen,

Kronberg, Wiesenau, Montag, 19.02.2024, 18 Uhr bis Dienstag, 20.02.2024, 9 Uhr

(da) Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Kronberg ein Elektrofahrrad gestohlen. Die Diebe hatten sich zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 9 Uhr unberechtigt Zutritt zu einer offenen Tiefgarage in der Straße "Wiesenau" verschafft, wo sie das E-Bike im Wert von über 3.000 Euro vorfanden. Da es lediglich mit einem Fahrradschloss am Rahmen und am Hinterrad gesichert war, konnten die Diebe es ohne Kraftaufwand einfach abtransportieren. Derzeit sind keine Täterhinweise bekannt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.

Wollen Sie Ihr Fahrrad gegen Diebstahl sichern, dann rät die Polizei zu den vier folgenden Schritten: 1. Suchen Sie einen sicheren Stellplatz! Achten Sie hierbei vor allem auf stark frequentierte Orte und fest verankerte Gegenstände, an denen Sie ihr Rad anschließen wollen. 2. Schließen Sie Ihr Rad richtig an! Befestigen Sie hierzu das Schloss immer am Rahmen. Auch sollte das Schloss möglichst hoch hängen, damit der Boden nicht zum Hebeln genutzt werden kann. Lassen Sie abmontierbare Fahrradteile wie einen Akku oder Sattel nicht am Fahrrad. 3. Verwenden Sie stabile Schlösser! Achten Sie beim Kauf auf eine VDS Zertifizierung sowie eine hohe Sicherheitsstufe. 4. Fahrraddaten und Codierung. Falls Ihr Rad tatsächlich gestohlen worden sein sollte, sind Details für eine Fahndung maßgeblich. Bewahren Sie hierzu Quittungen und Kaufbelege auf oder nutzen Sie Fahrrad-Apps, bei denen Sie Ihre Fahrraddaten hinterlegen können. Durch eine individuelle Codierung werden Diebe zusätzlich abgeschreckt. Diese werden regelmäßig von der Polizei angeboten und unter https://www.polizei.hessen.de/service/veranstaltungen/ veröffentlicht. Termine im Hochtaunuskreis werden zeitnah folgen.

3. Vollsperrung nach Unfall Richtung Sandplacken, Landesstraße 3004, zwischen Oberursel & Sandplacken, Montag, 19.02.2024, 14.30 Uhr

(da)Die Landesstraße 3004 musste am Montag nach einem Unfall für mehrere Stunden gesperrt werden. Gegen 14.30 Uhr hatten Zeugen Polizei und Rettungskräfte alarmiert, weil zwei Autos auf der Kanonenstraße zusammengestoßen waren. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war ein 19-Jähriger mit seinem BMW von Oberursel in Richtung Sandplacken unterwegs. Auf dieser Strecke habe er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Audi. Der Fahrer des Audi verletzte sich bei dem Unfall schwer. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aus diesem Grund war eine Vollsperrung der L 3004 in beide Fahrtrichtungen in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17 Uhr erforderlich. Der Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

4. Leichtverletzter nach Unfall in Einmündungsbereich, Bad Homburg, Schillerstraße / Höllsteinstraße, Dienstag, 20.02.2024, 15.20 Uhr

(da)Am Dienstagnachmittag kam es in Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall in einem Einmündungsbereich. Gegen 15.20 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem VW die Schillerstraße in Richtung Höllsteinstraße. An der dortigen Einmündung übersah er die von links kommende und vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Renault. Es kam zum Unfall. Hierdurch wurde die Renault-Fahrerin leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des VW blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 19.000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

