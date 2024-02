POL-HG: Jugendliche Spritztour ohne Führerschein +++ Wohnungseinbruch +++ Lkw samt Anhänger gestohlen +++ Mehrere Autos beschädigt - Festnahme +++ Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Jugendliche Spritztour ohne Führerschein, Usingen, Wernborn, Sonntag, 22.30 Uhr

(da)In einem unbeobachteten Moment haben drei Jugendliche am Sonntagabend ein Auto gestohlen und sind damit durch Usingen gefahren. Gegen 22.30 Uhr stellte ein VW-Fahrer seinen Wagen im Usinger Stadtteil Wernborn vor einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße ab. Da er sich nur kurz in der Bank aufhalten wollte, ließ er den Autoschlüssel im Fahrzeug stecken. Dies bemerkten drei ortsansässige Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren. Offenbar hatten die drei nichts Besseres zu tun, als das Auto zu stehlen und eine "Spritztour" durch Usingen zu machen. Natürlich meldete der VW-Besitzer direkt den Autodiebstahl bei der Polizei, als er zu dem nunmehr leeren Parkplatz zurückkehrte. Dies löste eine umfangreiche Fahndung nach dem gestohlenen Fahrzeug aus. Im Rahmen dieser Fahndung traf die Polizei die Jugendlichen in dem gestohlenen Auto an. Alle drei wurden festgenommen. Die Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Kraftfahrzeugdiebstahls, Unbefugten Gebrauchs eines ebensolchen sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert, sodass die drei wohl noch etwas warten müssen, bis sie sich legal hinters Steuer setzen dürfen.

2. Wohnungseinbruch,

Bad Homburg, Frölingstraße, Samstag, 17.02.2024, 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr

(da)Unbekannte Täter sind am Samstagmittag in eine Wohnung in Bad Homburg eingebrochen. Zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr drangen die Einbrecher in die Wohnung in der Frölingstraße ein. Dort hatten sie es auf Schmuck und ähnliche Wertgegenstände abgesehen, bevor sie unerkannt entkamen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Lkw samt Anhänger gestohlen,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Max-Planck-Straße, Samstag, 17.02.2024, 16.30 Uhr bis Sonntag, 18.02.2024, 16.30 Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende im Friedrichsdorfer Stadtteil Burgholzhausen eine Sattelzugmaschine samt Auflieger gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Sattelzug zusammen mit zwei weiteren in der Max-Planck-Straße abgestellt. Zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, machten sich die Diebe an allen drei Gespannen zu schaffen. Während sie bei den ersten beiden scheiterten, hatten sie beim dritten Erfolg. Mit dem Sattelzug (Lkw samt Anhänger) im Gesamtwert von 85.000 Euro entkamen sie in unbekannte Richtung. An der Sattelzugmaschine, einem DAF XF 480 FT, waren zuletzt die Kennzeichen HG-HF 5005 montiert, an seinem Auflieger, einem Schmitz Cargobull, die Kennzeichen HG-HF 5000. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

4. Mehrere Autos beschädigt - Festnahme, Oberursel, Borkenberg & Eisenhammerweg, Samstag, 17.02.2024, 0.30 Uhr

(da)Am frühen Samstagmorgen konnte die Polizei nach Zeugenhinweisen eine Frau festnehmen, die im Verdacht steht, mutwillig ein Auto beschädigt zu haben. Gegen 0.30 Uhr hörten Zeugen in der Straße "Borkenberg" ein Scheibenklirren und alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte der Polizeistation Oberursel konnten wenig später eine 38-jährige Frau festnehmen. Diese war nach ersten Erkenntnissen zuvor mit einem Hammer ausgestattet durch die Straßen gezogen und hatte scheinbar willkürlich die Frontscheibe eines Toyotas eingeschlagen. Bei dem einen Auto ist es wohl nicht geblieben. Am nächsten Tag meldete sich der Besitzer eines Mercedes, der nur wenige Straßen weiter im Eisenhammerweg geparkt hatte. Auch hier hatte die 38-Jährige wohl die Windschutzscheibe eingeschlagen. So entstand ein Gesamtschaden von über 3.000 Euro, für den sich die nunmehr Beschuldigte zweier Sachbeschädigungen verantworten muss.

5. Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer, Landesstraße 3030, bei Weilrod, Samstag, 17.02.2024, 16.50 Uhr

(da)Am Samstag verletzte sich eine Motorradfahrerin bei einem Alleinunfall schwer. Die 22-Jährige war gegen 16.50 Uhr auf der Landesstraße 3030 in Richtung Rod an der Weil unterwegs. In einer dortigen Kurve verlor die Frau nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte in den Straßengraben. Bei dem Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

