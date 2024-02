PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Brennender Blitzer auf Bundesstraße +++ Kneipenstreit endet im Krankenhaus +++ Mountainbike gestohlen +++ Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus +++ Auto zerkratzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Brennender Blitzer auf Bundesstraße,

Bundesstraße 8, bei Glashütten, Donnerstag, 15.02.2024, 0.50 Uhr

(da)Unbekannte haben am Donnerstag kurz nach Mitternacht an der Bundesstraße 8 bei Glashütten eine Radaranlage in Brand gesetzt. Zeugen meldeten gegen 0.50 Uhr, dass der Blitzer an der Abfahrt Richtung Schloßborn brennen würde. Polizei und Feuerwehr rückten aus. Bei den Löscharbeiten ergaben sich diverse Hinweise, die auf Brandstiftung hindeuten. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Kneipenstreit endet im Krankenhaus,

Oberursel, Holzweg, Sonntag, 11.02.2024, 21 Uhr

(da)Am Mittwoch zeigte ein junger Mann eine Körperverletzung nach einem Kneipenstreit am Sonntag in Oberursel an. Der 23-Jährige hatte sich gegen 21 Uhr vor einer Kneipe im Holzweg aufgehalten, als er einen Streit zwischen mehreren Personen mitbekam. Als er einschreiten wollte, seien die fünf bis sechs Personen auf ihn losgegangen und hätten ihn mehrfach geschlagen und getreten. Durch diese Angriffe erlitt er verschiedene Verletzungen, die in einem Krankenwagen und schlussendlich im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei informierte er jedoch erst Tage später. Die Polizei ist nun auf Zeugensuche. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

3. Mountainbike gestohlen,

Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, festgestellt am Mittwoch, 14.02.2024, 23.20 Uhr

(da)Am Mittwoch musste ein Friedrichsdorfer feststellen, dass er Opfer von Fahrraddieben geworden war. Gegen 23.20 Uhr bemerkte er, dass die Diebe in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße eingedrungen waren und dort sein Mountainbike im Wert von über 3.000 Euro gestohlen hatten. Da bislang keine Hinweise zu den Tätern vorliegen, bittet die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

4. Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus, Friedrichsdorf, Catharina-Dörrien-Straße, Montag, 12.02.2024, 17 Uhr bis Dienstag, 13.02.2024, 18 Uhr

(da)Am Mittwoch stellte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Friedrichsdorf diverse Beschädigungen an der Hauseingangstür fest und informierte die Polizei. Nach ersten Ermittlungen hatten Unbekannte zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 18 Uhr versucht, die Eingangstür in der Catharina-Dörrien-Straße aufzuhebeln, scheiterten jedoch und flüchteten anschließend unverrichteter Dinge. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

5. Auto zerkratzt,

Oberursel, Dornbachstraße, Mittwoch, 14.02.2024, 10 Uhr bis 14.30 Uhr,

(da)Am Mittwoch zerkratzten Unbekannte ein Auto in Oberursel. Das Auto, ein weißer Opel Mokka, parkte von 10 bis 14.30 Uhr in der Dornbachstraße. In dieser Zeit zerkratzten die bisher unbekannten Täter die rechte Fahrzeugseite. Im Anschluss flohen sie unerkannt. Die Polizeistation Oberursel ermittelt nun in dieser Sache und nimmt unter (06171) 6240-0 Hinweise entgegen.

