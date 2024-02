PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Abgemeldeter Pkw in Usingen gestohlen +++ Kellereinbrüche in Seulberg +++ Pfefferspray gesprüht +++ Lkw verliert Teile und verursacht Unfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Peugeot Boxer entwendet,

Usingen, Frankfurter Straße, Montag, 12.02.2024, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag wurde ein Peugeot Boxer in Usingen gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeuginnen oder Zeugen. Den aktuellen Erkenntnissen zufolge schlugen die Fahrzeugdiebe zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Frankfurter Straße zu, als sie dort von einem Privatgrundstück einen abgemeldeten und "kennzeichenlosen", weißen Peugeot Boxer unbemerkt entwendeten. Der Restwert des Pkw soll sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

Hinweise zu den Dieben liegen bislang nicht vor, weshalb die Kriminalpolizei in Bad Homburg Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (06172) 120-0 anhört.

2. Fahrraddiebstahl in der Innenstadt,

Oberursel, Neutorallee, Dienstag, 13.02.2024, 5.45 Uhr bis 21.40 Uhr

(da)Am Dienstag waren dreiste Fahrraddiebe in der Oberurseler Innenstadt unterwegs. Zwischen 5.45 Uhr und 21.40 Uhr begaben sich die Diebe in den Innenhof eines Wohnhauses in der Neutorallee. Dort stand ein E-Bike, das mit einem Fahrradschloss gegen Diebstahl gesichert worden war. Dieses brachen die Täter auf und flüchteten mit dem Fahrrad im Wert von knapp 3.000 Euro.

Die Polizeistation Oberursel ist nun auf Zeugensuche. Falls Ihnen am Dienstag etwas Merkwürdiges aufgefallen ist, melden Sie sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0.

3. Rund ein Dutzend Kellereinbrüche verzeichnet, Friedrichsdorf, Seulberg, Ostpreußenstraße, Wilhelmstraße, Montag, 12.02.2024, 18.30 Uhr bis Dienstag, 13.02.2024, 06.30 Uhr

(jn)Etwa ein Dutzend Keller wurden in der Nacht zum Dienstag in Mehrfamilienhäusern in der Ostpreußenstraße und in der Wilhelmstraße im Friedrichsdorfer Ortsteil Seulberg aufgebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge betraten die bislang unbekannten Täter die Kellerräume von insgesamt drei Mehrfamilienhäusern und machten sich dann gewaltsam an den Vorhängeschlössern der Kellerabteile zu schaffen. In der Folge durchsuchten sie die Parzellen und entwendeten Bettwäsche sowie Werkzeug. Da noch nicht mit allen Geschädigten gesprochen werden konnte, ist noch unklar, ob die Täter weitere Beute gemacht haben. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zu den Taten erbittet die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

4. Auseinandersetzung mit Pfefferspray ausgetragen, Bad Homburg, Louisenstraße, Dienstag, 13.02.2024, 22:00 Uhr

(wie)Am Dienstagabend wurde eine Auseinandersetzung in Bad Homburg mit einem Pfefferspray ausgetragen. Ein 19-Jähriger war mit einer Begleitung gegen 22:00 Uhr im Bereich des Kurhauses unterwegs, als zwei junge Männer auf ihn zukamen. Einer davon bedrohte zunächst die 16-Jährige mit einem Pfefferspray und zwang sie so zur Seite zu treten. Anschließend sprühte er dem 19-Jährigen unvermittelt Pfeffer ins Gesicht und verletzte diesen so. Danach flohen die Angreifer wieder in Richtung Waisenhausplatz. Der 19-Jährige spülte seine Augen selbst mit Wasser aus. Die Polizei ermittelte die Angreifer und stelle die Identitäten der 16 und 19 Jahre alten Heranwachsenden fest. Das Pfefferspray hatten sie nicht mehr bei sich. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Für die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung nimmt die Kriminalpolizei Hinweise unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

5. LED-Lampen von Baustelle gestohlen,

Oberursel-Weißkirchen, Frankfurter Landstraße, Montag, 12.02.2024, 17:30 Uhr bis Dienstag, 13.02.2024, 06:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag haben Diebe auf einer Baustelle in Weißkirchen LED-Lampen ins Visier genommen. Nach eingetretener Dunkelheit betraten die Täter die Baustelle in der Frankfurter Landstraße und montierten ein halbes Dutzend Lampen einer dort abgestellten Walze ab. Anschließend suchten sie mit ihrer Beute im Wert von schätzungsweise 1.500 Euro das Weite.

Verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Baustelle, insbesondere zur Nachtzeit, werden von der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

6. Einbrecher scheitern,

Bad Homburg, Am Linsenberg, 13.02.2024, 17:30 Uhr bis 13.02.2024, 19:00 Uhr

(pj)Unbekannte Täter versuchten am Dienstagnachmittag in ein Haus in Bad Homburg einzubrechen. Zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr betraten Einbrecher das Grundstück des Einfamilienhauses "Am Linsenberg" und versuchten erfolglos die Hauseingangstür sowie ein Fenster aufzuhebeln. Zugang zum Haus konnten sich die Einbrecher nicht verschaffen. An Tür und Fenster entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

7. Lkw verliert Teile und verursacht Unfall, Landesstraße 3003, zwischen Pappelallee und Ober-Eschbacher Straße, Dienstag, 13.02.2024, 11:10 Uhr bis 11:25 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag hat ein Metallblech, welches von einem Lkw gefallen war, zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen geführt. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher. Im Zeitraum zwischen 11:10 Uhr bis 11:25 Uhr soll der weiße Lkw die L 3003 zwischen dem Südring von der Ober-Eschbacher Straße kommend in Richtung Pappelallee gefahren sein. Auf Höhe der Einmündung zur Straße "Am Grünen Weg" habe er ein Metallteil verloren, welches auf die Straße fiel und dort gegen zwei entgegenkommende Fahrzeuge, eine Mercedes C-Klasse sowie einen VW T-Roc, stieß und beide beschädigte. Der Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Dieser wird mit knapp 6.000 Euro beziffert.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

8. Fahrerin nach Kollision gesucht,

Oberursel, Homburger Landstraße, Dienstag, 13.02.2024, 15:30 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag missachtete eine Autofahrerin in Oberursel an einer Kreuzung die Vorfahrt und sorgte so für einen Unfall. Den Angaben der weiteren Beteiligten zufolge soll die Unbekannte um 15:30 Uhr mit einem weißen Kleinwagen von der Willy-Brandt-Straße auf die Homburger Landstraße eingebogen sein, ohne die Vorfahrt der dort bereits fahrenden Fahrzeuge zu beachten. Ein Golf-Fahrer musste dem Fahrzeug nach links ausweichen und stieß dort mit einem VW Polo zusammen. Die etwa 50-60 Jahre alte Fahrerin mit kurzen, lockigen dunkelroten Haaren fuhr daraufhin einfach weiter. Zu einem Kontakt mit ihrem Fahrzeug war es nicht gekommen. Der Sachschaden an den beiden VW beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Hinweise zu der Frau und ihrem Pkw nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

