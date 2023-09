Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230918 - 1073 Frankfurt - Innenstadt: Festnahmen nach Streitigkeiten

Frankfurt (ots)

(dr) Am Sonntagnachmittag (17.09.2023) kam es in der Innenstadt zu einem Streit zwischen zwei 47- und 51-jährigen Männern. Die Polizei nahm in der Folge beide Streithähne nacheinander fest, wobei der 47-jährige Beschuldigte Widerstand leistete. Doch ganz unerwartet ging es für den 51-jährigen Geschädigten in Haft.

Gegen 13:55 Uhr traf der 51-Jährige im Bereich der Zeil auf den 47-Jährigen, welcher auf einer Bank saß und offenbar Haschisch rauchte. Dies missfiel dem 51-Jährigen, sodass er den 47-Jährigen darauf ansprach. Letzterer begann nun sein Gegenüber zu beleidigen und versuchte, ihm eine Glasflasche auf den Kopf zu schlagen. Dies gelang glücklicherweise nicht. Der 47-Jährige entfernte sich jedoch zeitnah.

Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte trafen vor Ort auf den Geschädigten und nahmen eine Strafanzeige auf. Während der Befragung des 51-Jährigen stellte sich allerdings heraus, dass gegen ihn ein Strafvollstreckungshaftbefehl vorlag, welchen er nicht bezahlen konnte. Der Mann musste die Beamte begleiten und wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen trafen Polizeibeamte in der Nähe den gesuchten Beschuldigten an, den sie folglich festnahmen. Sie verbrachten den 47-Jährigen für die weiteren Maßnahmen auf ein Polizeirevier. Während der Festnahme sowie bei der anschließend durchgeführten Blutentnahme leistete der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Alkohol stehende Mann erheblichen Widerstand. Dabei spuckte er zwei Beamte an. Der wohnsitzlose Mann soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell