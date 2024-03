Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Dienstag, (19.03.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.500 Euro. Ein 71-jähriger Toyota-Fahrer befuhr gegen 15:10 Uhr in Fulda die Dr.-Dietz-Straße aus Richtung Petersberger Straße kommend und wollte nach links in die Heinrich-von-Kleist-Straße abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 35-jährigen Krad-Fahrer, welcher die Dr.-Dietz-Straße in gleicher Richtung befuhr und am Toyota kurz vor dem Abbiegevorgang vorbeifahren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Krad gegen einen geparkten Renault geschleudert. Der Kradfahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Verkehrsunfall

Fulda. Eine 44-jährige Seat-Fahrerin aus Schlitz wurde bei einem Unfall am Mittwoch (20.03.) leicht verletzt. Eine 87-jährige Skoda-Fahrerin befuhr gegen 15:15 Uhr die Wiener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt und benutzte hierzu die Geradeausspur der sich an der Kreuzung in drei Fahrstreifen aufteilenden Fahrbahn. Nach einigen Metern wollte sie auf die Linksabbiegerspur wechseln. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Seat, welcher die Geradeausspur hinter der Skoda-Fahrerin befuhr. Dieser hatte bereits auf die Linksabbiegerspur gewechselt und wollte links an der Skoda-Fahrerin vorbeifahren. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro.

Sachschaden

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch (02.03.). Ein 57-jähriger Porsche-Fahrer wollte gegen 17:55 Uhr in Fulda aus der Grundstücksausfahrt der Hausnummer 25 in die Christian-Wirth-Straße einfahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 19-jährigen Renault-Fahrerin, welche die Christian-Wirth-Straße in Fahrtrichtung Ferdinand-Schneider-Straße befuhr.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Vom 18. März bis zum 19. März, 9 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer aus Kaufungen seinen schwarzen Kia Sportage auf einem Parkplatz in der Egerländer Straße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug am Heck beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 2.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell