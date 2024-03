POL-OH: Vorfahrt missachtet

Fulda (ots) - Tann. In der Thüringer Straße im Ortsteil Neuwarts brachen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (21.03.) in eine Scheune ein. Dort versuchten sie sich erfolglos Zutritt zu einem Werkstattbereich zu verschaffen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de (PB) Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen ...

