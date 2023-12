POL-WE: + Räuber mit Regenschirm in die Flucht geschlagen + Landhandel in Wohnbach durchwühlt + Fiesta in Friedberg verschwunden + Wohnungseinbruch in Vilbel + Einbrecher an Dortelweiler Schule +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Bad Nauheim: Resolute Seniorin vereitelt Überfall -

Nachdem zwei Jugendliche gestern Nachmittag im Kurpark zwei Seniorinnen ausrauben wollten, bittet die Friedberger Kriminalpolizei um Mithilfe. Die beiden 82- und 81-jährigen Damen gingen gegen 15.20 Uhr im Park spazieren. Plötzlich standen zwei Jugendliche vor ihnen und forderten die Herausgabe der Handtaschen. Als die beiden Seniorinnen der Aufforderung nicht nachkamen, zog einer der Jungen ein Messer. Eine der Frauen drohte dem Duo mit ihrem Regenschirm, worauf die beiden Räuber davonliefen. Nach Einschätzungen der beiden Seniorinnen waren die Jungen zwischen 160 und 165 cm groß. Beide trugen dunkelblaue Kapuzenanoraks und waren zwischen 10 und 13 Jahre alt. Die Ermittler der Kripo Friedberg suchen Zeugen und fragen: Wer hat den versuchten Überfall gestern Nachmittag, gegen 15.20 Uhr im Kurpark beobachtet? Wem sind dort die beiden Jungen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Wölfersheim-Wohnbach: Landhandel durchsucht -

Unbekannte Diebe durchwühlten gestern Abend in der Straße "Auf dem Hals" die Büros eines Landhandels. Gegen 21.05 Uhr lösten die Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters Alarm aus. Bis Streifen der Friedberger Polizei dort ankamen, waren die Täter bereits geflohen. Nach einer ersten Einschätzung erbeuteten sie eine geringe Menge an Bargeld. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird etwa 600 Euro kosten. Zeugen, die die Täter gestern Abend am Landhandel beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Fiesta gestohlen -

In der Frierich-Ebert-Straße schlugen in der Nacht von Montag auf Dienstag Autodiebe zu. Zwischen 20.00 Uhr und 13.00 Uhr parkte ein grauer Ford Fiesta, mit den Kennzeichen FB-HG 6666, in Höhe der Hausnummer 9. Diebe verschafften sich Zugang zu dem Wagen, starteten den Motor und fuhren mit dem rund 4.500 Euro teuren Wagen davon. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Ford Fiesta nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Vilbel: Einbrecher in der Berliner Straße -

Am Dienstagabend machten sich Einbrecher an zwei Einfamilienhäusern in der Berliner Straße zu schaffen. Zwischen 18.00 Uhr und 20.30 Uhr hebelten sich an einer Terrassentür, schafften es aber nicht diese zu öffnen. An einem zweiten Haus schlugen sie die Scheibe der Terrassentür ein und durchwühlten im Inneren mehrere Zimmer. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner fehlt Schmuck von noch nicht bekanntem Wert. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 1.000 Euro. Wer hat die Einbrecher gestern Abend in der Berliner Straße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Bad Vilbel - Dortelweil: An Schulfenster gehebelt -

Gestern Abend rückten Vilbeler Polizisten zu einem versuchten Einbruch in die Regenbogenschule aus. Gegen 20.00 Uhr beobachtete ein Zeugen, wie eine Gestalt über den Schulzaun kletterte. Anschließend hebelte der Unbekannte an Fenstern, schaffte es aber nicht einzubrechen. Bevor die Polizei eintraf, suchte er das Weite. Der Mann war ca. 180 cm groß, dunkel gekleidet und trug eine schwarze Jogginghose mit roten Strick-Applikationen. Hinweise zu dem Einbrecher nehmen die Ermittler der Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

