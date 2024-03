Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Osthessen (ots)

Am Samstag (23.03.), gegen 12:35 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Rasdorfer mit seinem Pkw Dacia Sandero die Landesstraße 3170 von Großentaft in Richtung Rasdorf. Auf der Strecke stand am rechten Fahrbahnrand ein Traktor mit Anhänger eines 52-jährigen Mannes aus Rasdorf. Der Pkw-Fahrer übersah offenbar das abgestellte Gespann und fuhr auf den Anhänger auf. Hierdurch wurde der Pkw erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Auch der Anhänger des Traktors wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Der 64-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und wurde an der Unfallstelle durch einen hinzugerufenen Rettungswagen versorgt. Zu weiteren Untersuchung wurde er in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Aufgrund der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste die Landstraße bis zu deren Abtransport für circa eine Stunde gesperrt werden.

Der Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld, PHK Holland-Letz

