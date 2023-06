POL-BOR: Südlohn - Roter Kleinwagen angefahren

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Holtwick, Hamalandstraße; Tatzeit: zwischen 16.06.2023, 17.30 Uhr, und 18.06.2023, 11.15 Uhr; Mit Gewalt sind Unbekannte am Wochenende in eine Firma in Bocholt-Holtwick eingedrungen. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zugang zu den drei Gebäudeteilen auf einem Grundstück an der Hamalandstraße. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Kassetten mit Bargeld. Die Polizei ...

