POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Fulda - Zeugenaufruf

Petersberg. Am Sonntag (24.03.) ereignete sich gegen 07.50 Uhr in der Eichendorffstraße in Peterberg eine Verkehrsunfallflucht. Ein 84-jähriger Fahrer eines Pkw Seat Ibiza befuhr die Eichendorffstraße - aus Richtung Brüder-Grimm-Straße kommend - in Fahrtrichtung Baumgartenweg. In der Eichendorffstraße, in Höhe der Hausnummer 22, stieß der Seat-Fahrer gegen einen am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf und beschädigte diesen erheblich. Der Fahrzeugführer des Seat Ibiza entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Bergstraße. An der Einmündung zur Bergstraße nahm der Seat-Fahrer noch einer bislang noch unbekannten Pkw-Fahrerin die Vorfahrt und fuhr dann weiter in den Weiherweg. Auf dem Parkplatz des dortigen Getränkemarktes kam der Pkw Seat schließlich in einer Hecke zum Stehen und konnte letztendlich dort durch eine Streifenbesatzung der Polizeistation Fulda angetroffen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere der unbekannten Pkw-Fahrerin, der die Vorfahrt durch den Unfallverurscher genommen wurde, bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

