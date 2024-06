POL-HA: Bilanz der Polizei Hagen: Versammlung der "Bürgerbewegung PAX Europa e.V." am 15. Juni verläuft störungsfrei

Hagen - Emst (ots) - Am Freitagabend (14.06.2024) erhielt die Hagener Polizei Kenntnis von einem Containerbrand auf dem Sportplatz an der Lohestraße. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass zwei sogenannte Baucontainer in Vollbrand standen. In einem der Container befand sich ein Rasentraktor, der durch den Brand vollständig zerstört wurde. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Euro Höhe. Die Kriminalpolizei ...

mehr