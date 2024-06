Polizei Hagen

POL-HA: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Zwei 19-jährige Autofahrer geraten in Geschwindigkeitskontrolle

Hagen (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle wurden Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei am Donnerstagabend (13.06.2024) auf zwei Autofahrer aufmerksam, die sich offenbar ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen lieferten. Im Bereich der Feithstraße / Lützowstraße führten die Polizisten, gegen 19.50 Uhr, die Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubten 50 km/h wurden sie auf zwei VW Up aufmerksam, die nebeneinander mit augenscheinlich erhöhter Geschwindigkeit auf die Messstelle zufuhren. Während die Beamten bei einem der Autos eine Geschwindigkeit von 99 km/h feststellten, war der andere PKW mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 109 km/h unterwegs. Die Polizisten hielten die beiden 19-jährigen Autofahrer an. Sie beschlagnahmten deren Führerscheine sowie deren Fahrzeuge und Mobiltelefone. Bei einem 20-jährigen Beifahrer fanden sie außerdem eine nicht geringe Menge Cannabis, welches sie ebenfalls sicherstellten. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell