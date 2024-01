Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Korso mit mehr als 400 Fahrzeugen

Saalfeld/ Rudolstadt/ Pößneck (ots)

Am gestrigen Donnerstag nahmen mehr als 420 Fahrzeuge (Traktoren, LKW, PKW) an einem angemeldeten Autokorso durch den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sowie den Saale-Orla-Kreis teil. Gegen 15 Uhr setzten sich die Teilnehmer vom Saalfelder Weidig aus in Bewegung und fuhren die B85 nach Rudolstadt. Die Rückfahrt führte dann an Unterwellenborn vorbei bis nach Pößneck. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 15-20 km/h kam es, insbesondere in Rudolstadt, in Anbetracht der Länge des Korsos zu teils massiven Verkehrsbeeinträchtigen. So musste zeitweise der Pörzbergtunnel aufgrund von mehreren Rückstaus gesperrt werden. Gegen 20:00 Uhr trafen die Teilnehmer schließlich wieder am Saalfelder Weidig ein- die Versammlung galt somit als beendet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell