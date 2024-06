Polizei Hagen

POL-HA: Entkleidete Frau beleidigt und bedroht Rettungskräfte und Polizeibeamte

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Donnerstag (12.06.) erhielt eine Streifenwagenbesatzung gegen 16.05 Uhr einen Einsatz an der Kreuzung Eckeseyer Straße/Klopstockstraße. An einer dortigen Bushaltestelle saß eine 48-jährige Frau, die sich zuvor ihrer Kleidung entledigte. Die Hagenerin spuckte um sich herum und schrie lautstark. Als Rettungskräfte ihr helfen wollten, beleidigte sie die anwesenden Personen als "Hurensöhne" und bedrohte sie ("ich ficke euch", "ich schlage und klatsche euch"). Im weiteren Verlauf schubste die Frau die Einsatzkräfte und versuchte, ihnen in das Gesicht zu schlagen. Die 48-Jährige bedrohte und beleidigte darüber hinaus auch die Polizisten. Da sich die Frau nicht beruhigen ließ und nach Einschätzung der Rettungswagenbesatzung keine ärztliche Hilfe benötigte, nahmen die Beamten sie in Gewahrsam. Während der Fahrt im Streifenwagen spuckte sie in Richtung der Beamten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,2 Promille. Die Hagenerin erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (qua)

