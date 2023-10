POL-WND: Unfallflucht auf der L 122 bei St. Wendel-Marth

St. Wendel (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:45 Uhr endete die Fahrt eines 19-jährigen Mannes aus Tholey im Vorgarten eines Hauses in der Hasborner Straße in Tholey-Bergweiler. Wie die Einsatzkräfte der Polizei vor Ort ermittelten hatte der junge Mann mit seinem VW Polo die Hasborner Straße aus Richtung Sotzweiler kommend in Richtung Theley befahren und war in einer Rechtskurve nach links von der ...

