LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Nordhausen (ots) - Auf ein Fahrrad im Wert von etwa 2000 Euro hatten es Diebe zwischen Freitag, 10. November, und Mittwoch, 15. November, in der Straße Weinberghof abgesehen. Das Pedelec war zur Tatzeit in einem Fahrradschuppen abgestellt. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen. Aktenzeichen: 0299064 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

