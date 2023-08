POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt durch Zeugen mitgeteilt

Hundsangen (ots) - Am Sonntag, 13.08.2023, wurde der Polizeiinspektion Montabaur eine Verkehrsunfallflucht in Hundsangen, in der Mittelstraße gemeldet. Mehrere Zeugen konnten beobachten, wie ein Fahrzeugführer bei einem Abbiegevorgang in eine Hecke fuhr, zurücksetzte und sich von der Unfallstelle entfernte. Der 19-jährige Fahrzeugführer konnte im Rahmen der ...

