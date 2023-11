LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mühlhausen (ots) - Am Mittwoch, gegen 5 Uhr, sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Ziegelstraße. Die Täter entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Bargeld und Zigaretten. Ein Zeuge, der durch den Knall auf die Tat aufmerksam geworden war, bemerkte noch zwei Täter, die anschließend die Flucht ergriffen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen ...

