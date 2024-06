Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Verkehrsunfallflucht stark alkoholisiert angetroffen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Donnerstag (13.06.) riefen Zeugen gegen 21 Uhr die Polizei und gaben an, eine Verkehrsunfallflucht in Hohenlimburg beobachtet zu haben. Ein 64-Jähriger fuhr beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses mit seinem Hyundai in einen geparkten Renault. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort. Die Zeugen konnten Angaben zur Identität des Mannes machen. Als Polizisten den Hagener antrafen, roch er stark nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Er gab gegenüber der Polizei an, dass er den Besitzer des Renaults nach seiner Rückkehr über den Verkehrsunfall informieren wollte. Er habe den Unfall ohne die Polizei regeln wollen. Der 64-Jährige musst sich wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht verantworten. Die Polizisten stellten den Führerschein des Hageners sicher. (arn)

