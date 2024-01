LPI-G: Verkehrsteilnehmer unter Einfluss von Alkohol festgestellt

Altenburg (ots) - Altenburg. Bereits im Vorfeld zur Silvesternacht, im Zeitraum von 28. bis 29.12.2023 zerstörten Unbekannte mittels Sprengkörper eine Briefkastenanlage in der Meißnerstraße. Durch die Explosion wurde auch ein abgestellter PKW BMW in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden im vierstellen Bereich. In derselben Nacht wurde durch Unbekannte auch ein Briefkasten in Mumsdorf gesprengt. Beim Zünden ...

mehr