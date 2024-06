Polizei Hagen

POL-HA: Falscher Handwerker entwendet Wertgegenstände von Seniorin

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Mittwochvormittag (12.06.) in Wehringhausen als Handwerker aus und stahl mehrere Wertgegenstände einer 91-Jährigen. Gegen 11 Uhr klingelte der Mann an der Wohnungstür der Hagenerin in der Heinrichstraße und gab sich als Mitarbeiter einer Rohrfirma aus. Die Frau ließ den Mann in die Wohnung und hielt sich mit ihm in der Küche auf, da er dort die Wasserleitung überprüfen müsse. Dort verwickelte er die 91-Jährige in ein Gespräch und sprach gleichzeitig mit einer Art Kopfhörer mit einer zweiten Person. Nach ungefähr 15 Minuten verließ der Mann die Wohnung wieder. Kurz darauf stellte die Hagenerin fest, dass ihr Personalausweis, die EC-Karte, die Versichertenkarte und mehrere Wertgegenstände im mittleren dreistelligen Bereich entwendet wurden. So wird der vermeintliche Handwerker beschrieben: Der Mann ist circa 35 Jahre alt, 180 cm groß und spricht akzentfreies deutsch mit einer dunklen Stimme. Er hat schwarze Haare und trug zur Tatzeit keinen Bart. Der Mann war mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeanshose bekleidet. Die Polizei Hagen nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (qua)

