POL-HA: Kind auf seinem Tretroller bei Unfall verletzt

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Mittwoch (12.06.) entwendete eine 21-Jährige in einer Drogerie in der Hohenzollernstraße zwei Parfums im Wert von fast 300 Euro. Die Gladbeckerin hielt sich um 18.55 Uhr in dem Geschäft auf und steckte zwei Parfums in ihre Handtasche. Ein Ladendetektiv stoppte die Frau und ihre 23-jährige Begleiterin, als sie die Filiale verlassen wollten ohne die Ware zu bezahlen. Die 21-Jährige erhielt ...

