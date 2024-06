Polizei Hagen

POL-HA: Raub in Hagen-Hohenlimburg

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 13.06.2024 gegen 17.45 Uhr ging ein 58-jähriger Mann an der Alten Heerstraße im Wald spazieren. Plötzlich wurde er von mehreren Personen angegriffen und geschlagen. Dem Angegriffenen wurde dabei Bargeld geraubt. Danach flüchteten die Täter in das Waldgebiet. Es handelte sich nach Angaben des Opfers um Personen im jugendlichen oder jungen Erwachsenenalter. Alle waren dunkel gekleidet. Der Geschädigte wurde bei der Tat leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Herbeigerufene Polizeibeamte stellten sechs mutmaßliche Tatverdächtige im Alter von 16 bis 19 Jahren in Letmathe im Gewerbegebiet Markfeld Ost fest. Die Personen wurden vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

