Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 349 vom 17.12.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftat

Wegberg - Einbruch in ein Gartenhaus

Zwischen dem 15.12.2023, 17:00 Uhr und dem 16.12.2023, 16:00 Uhr drangen unbekannte Täter in das Gartenhaus auf dem Grundstück eines Wohnhauses am Dachsenberg ein. Sie hebelten einen Lagerraum auf und versuchten zunächst ohne Beute in den zweiten Lagerraum vorzudringen. Als dies offensichtlich misslang, hebelten sie ein dortiges Fenster auf und erbeuteten eine Angelausrüstung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell