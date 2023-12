Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 348 vom 16.12.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Selfkant-Höngen - Anhänger mit Hüpfburgen entwendet

Am 15.12.2023 wurde zwischen 19.15 Uhr und 19.45 Uhr ein an der Straße "An Dilia" abgestellter Pkw-Anhänger mit Geilenkirchener Städtekennung (GK) entwendet. Der Anhänger war mittels Schlösser gesichert gewesen. Auf der Ladefläche befanden sich zwei Hüpfburgen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Übach-Palenberg - Täter drangen in Garage ein

Offensichtlich durch eine zum Garten hin gelegene Tür drangen unbekannte Täter in eine Garage ein und entwendeten dort ein Fahrrad und eine Heckenschere. Die Tat geschah zwischen dem 14.12.2023, 20.30 Uhr und dem 15.12.2023, 06.00 Uhr. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.

Übach-Palenberg - Einbruch in Kellerraum

Zwischen dem 14.12.2023, 18.00 Uhr und dem 15.12.2023, 11.00 Uhr öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Holzverkleidung eines Kellerraumes und entwendeten diverse Werkzeuge. Zuvor hatten die Täter offensichtlich die Eingangstür des am Baesweilerweg gelegenen Mehrfamilienhauses manipuliert. Auch hier sicherte die Kriminalpolizei Spuren des Tatgeschehens.

Erkelenz-Gerderath - Scheibe am Pkw eingeschlagen

Im Tatzeitraum vom 15.12.2023, 18.55 Uhr bis Mitternacht schlugen Unbekannte die hintere rechte Seitenscheibe eines an der Genenderstraße abgestellten Pkws der Marke VW ein. Anschließend wurde eine Geldbörse mit Inhalt aus dem Handschuhfach entwendet.

Wegberg-Rödgen - Einbruch in Pkw

Eine Sporttasche mit Sportschuhen der Marke Nike sowie Kopfhörer der Marke JBL erbeuteten Unbekannte vom Rücksitz eines auf der Straße "Sankt-Josefsweiler" abgestellten Citroens. Dazu war zuvor die hintere rechte Seitenscheibe des Pkw im Zeitraum zwischen 20.00 Uhr und 23.40 Uhr des 15.12.2023 eingeschlagen worden. Täterhinweise liegen noch nicht vor.

Wegberg-Beeck - Einbruch in Zahnarztpraxis

Medizinisches Gerät und Bargeld war die Beute von Unbekannten, die zwischen dem 14.12.2023, 18.30 Uhr und dem 15.12.2023, 06.40 Uhr in eine Zahnarztpraxis an der Prämienstraße eingedrungen waren. Dazu war zuvor ein Fenster im Erdgeschoss der Praxis aufgehebelt worden. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sicherte Spuren am Tatort.

Hückelhoven - Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Eindringen in Wohnung fest

Am Morgen des 15.12.2023 gegen 09.00 Uhr klingelte eine männliche Person an der Tür eines Wohnhauses an der Dinstühlerstraße. Nachdem die 74-Jährige Wohnungsinhaberin geöffnet hatte wurde diese von der Person ins Haus gedrängt und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Anschließend flüchtete die männliche Person unter Mitnahme des Bargeldes wieder. Aufgrund einer guten Beschreibung des Täters konnte die hinzugerufene Polizei schon kurze Zeit später einen 43 Jahre alten Tatverdächtigen aus Hückelhoven festnehmen.

Verkehrsdelikte/Verkehrsstraftaten

Hückelhoven-Ratheim - Betrunken auf Roller unterwegs

Eine Polizeistreife stellte am 16.12.2023 gegen 03.40 Uhr auf der Millicher Straße einen jungen Mann fest, der zunächst einen E-Roller bestieg und nach einigen Metern gegen ein Verkehrsschild fuhr und zu Fall kam. Bei einer Überprüfung konnte eine deutliche Alkoholisierung des 18 Jahre alten Hückelhoveners bemerkt werden. Durch die Polizei wurde eine Blutprobe veranlasst und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell