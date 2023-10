POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Flagge des Staates Israel und der Bundesrepublik Deutschland beschädigt

Pforzheim (ots) - Eingebrochen worden ist in der Zeit von Samstag auf Sonntag in eine Apotheke im Pforzheimer Stadtteil Eutingen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist noch unbekannte Täterschaft im Zeitraum von Samstag, 13:00 Uhr, bis Sonntag, etwa 7.30 Uhr, gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Apotheke in der Hauptstraße eingedrungen. Im Inneren entwendete ...

mehr