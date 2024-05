Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Alkoholisiert randaliert

Warendorf (ots)

Am Freitag, 10.5.2024, 1.30 Uhr fiel eine betrunkene Frau bei einem Volksfest auf der Ennigerstraße in Vorhelm als hilflose Person auf. Rettungskräfte wurden gerufen und nahmen die erste medizinische Versorgung vor. Im Rettungswagen randalierte die 25-Jährige, zudem schlug und trat sie eine Sanitäterin. Anschließend versuchte die Beckumerin über ein Feld zu flüchten, was ihr aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht gelang. Eine hinzugerufene Polizistin half der Frau, die nun die Beamtin schlug und trat. Daraufhin wurde die 25-Jährige zu Boden gebracht und fixiert. Auch am Boden liegend leistete die Beckumerin weiter Widerstand. Zusätzlich beleidigte sie die Polizistin mehrfach. Die junge Frau wurde später einem Angehörigen übergeben. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren gegen die Beckumerin ein, auch weil sie im Verdacht steht, zuvor eine Frau angegriffen zu haben.

