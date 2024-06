Polizei Hagen

POL-HA: Hagener Polizei verstärkt Präsenz während der Fußball-Europameisterschaft und geht konsequent gegen Störer vor

Hagen (ots)

Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 findet die diesjährige Fußball-Europameisterschaft (UEFA EURO 2024) in Deutschland statt. Auch wenn Hagen kein offizieller Spielort ist, wird die Stadt ein wichtiger Treffpunkt für viele Fans sein. Die Polizei Hagen freut sich auf dieses besondere Ereignis und hat sich intensiv darauf vorbereitet, um allen ein sicheres und friedliches Miteinander zu ermöglichen. Besonders auch wegen der Nähe zum EM-Quartier der italienischen Nationalmannschaft im benachbarten Iserlohn und dem Hauptbahnhof Hagen als zentrale Umsteigestation zu den Spielorten Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln, hat sich die Polizei Hagen auf verschiedene Szenarien vorbereitet. Es wurden umfassende Maßnahmen in Absprache mit der Bundespolizei ergriffen, um allen ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Öffentliche Public Viewings wird es in Hagen nicht geben, aber einige Kneipen und Lokale werden die Spiele übertragen. Auch hier wird die Polizei präsent sein.

Die Hagener Polizei freut sich auf Fans verschiedenster Nationalitäten. Um gewaltbereite Störer frühzeitig zu identifizieren und mögliche Auseinandersetzungen zu verhindern, setzt die Behörde auf gezielte Maßnahmen, wie Gefährderansprachen. Das Hagener Polizeipräsidium legt großen Wert auf eine transparente Kommunikation. Wichtige Informationen werden über Pressemitteilungen, die Internetseite ( https://hagen.polizei.nrw/) und Soziale Medien (X, WhatsApp, Instagram und Facebook) bereitgestellt.

Die polizeiliche Strategie umfasst präventive Maßnahmen und eine deutlich sichtbare Präsenz, um Störungen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Sollte es dennoch zu Störungen kommen, wird die Hagener Polizei konsequent dagegen vorgehen.

Die Hagener Polizei wünscht allen Fans eine spannende und sichere UEFA EURO 2024. (qua)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell