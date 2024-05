Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall hat Folgen (21.05.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Dienstagmittag gegen 13 Uhr auf der Goldenbühlstraße. Eine 43-Jährige mit einem Mitsubishi Colt fuhr leicht auf einen an einer Ampel zur Einmündung der Wieselsbergstraße wartenden Krankentransporter auf. Dabei blieben sowohl die Unfallverursacherin als auch die Insassen des Transporters unverletzt und es entstand relativ geringer Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich allerdings heraus, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss stand, was ein Alkoholtest mit einem Wert von knapp 1,2 Promille bestätigte. Ein Arzt entnahm der Frau eine Blutprobe, ihren Führerschein musste sie bei der Polizei abgeben. Zudem erwartet sie eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell