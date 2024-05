Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannter beschädigt eine Fahne- Zeugen gesucht (19.05.2024)

Trossingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagabend eine in einem Vorgarten im Solweg gehisste israelische Flagge, Größe 90 x 150 Zentimeter, abgerissen und dabei beschädigt. Gegen 20 Uhr lief eine Gruppe von etwa 20 Personen auf dem Solweg von den Schulen herkommend in Richtung Bahnhofstraße. Plötzlich sprang der unbekannte Täter in den Vorgarten und riss die Fahne ab. Der Polizei liegt die folgende Beschreibung des Unbekannten vor: Er soll zwischen 15 und 20 Jahre alt und klein sein. Er habe dunkle Haare und war mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Der Polizeiposten Trossingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07425 3386-6, zu melden.

