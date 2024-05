Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Schlägerei zwischen mehreren Personen am Busbahnhof- Zeugenhinweise erbeten (21.05.2024)

Spaichingen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, ist es am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr in der Bahnhofstraße. Nach derzeitigen Stand schlugen und traten im Rahmen von gegenseitigen Provokationen mehrere Personen auf einen 39-Jährigen ein und verletzten diesen leicht. Die Polizei musste mit mehreren Beamten eingreifen. Wie es dazu kam, wer beteiligt war und welche Rollen die jeweils einzelnen Beteiligten in der Auseinandersetzung einnahmen, müssen die Beamten nun klären. Die Polizei in Spaichingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

