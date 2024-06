Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Hagen - Haspe (ots)

Am Freitag (14.06.2024) gegen kurz nach 12 Uhr wurde eine 71-jährige Fußgängerin bei einem Zusammenstoß mit einem Peugeot auf der Enneper Straße in Haspe leicht verletzt. Der 57-jährige Fahrer des grauen Peugeot fuhr von einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr nach links in Fahrtrichtung Haspe ein. Die 71-jährige Frau aus Hagen überquerte zu diesem Zeitpunkt die Enneper Straße und wurde vom PKW des 57-jährigen Hageners erfasst und leicht verletzt. Ein Ersthelfer versorgte die Hagenerin bis ein Rettungswagen eintraf und sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Der genaue Unfallhergang wird durch das Hagener Verkehrskommissariat ermittelt. (tx)

