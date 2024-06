Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher gerät bei Unfall unter Auto und verletzt sich leicht

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Auf der Feithstraße kam es am Montag (17.06.) gegen 14.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-Jähriger unter ein Auto geriet. Der Jugendliche aus Hagen lief nach bisherigem Stand der Ermittlungen auf dem Gehweg aus Richtung Lilienstraße kommend in Richtung Weißdornweg. Zur gleichen Zeit verließ ein 69-Jähriger mit einem VW das Gelände einer Tankstelle. Er tastete sich dazu langsam durch die in Richtung Lilienstraße gelegene Zufahrt über den Gehweg zur Straße vor. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste der Autofahrer den 14-Jährigen. Dieser befand sich nach dem Zusammenstoß unter dem VW - ein Bein war leicht durch einen Reifen eingeklemmt, jedoch glücklicherweise nicht überrollt worden. Zeugen halfen dabei, den Jugendlichen unter dem Pkw zu befreien. Er zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei einen Fahrstreifen in Höhe der Tankstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an und werden durch das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen geführt. (arn)

