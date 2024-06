Polizei Hagen

POL-HA: Nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Hagen-Boele (ots)

Am Montag (17.06.) verfolgte ein Ladendetektiv über eine Videokamera, wie ein Mann gegen 11.15 Uhr eine Flasche Alkohol aus dem Regal eines Supermarktes in der Kabeler Straße entwendete. Dieser lief noch mit der Flasche in die Schreibwarenabteilung, hatte die Ware kurz darauf aber nicht mehr in der Hand. Unmittelbar danach ging der Ladendieb durch den Kassenbereich, ohne etwas zu bezahlen. Der Mitarbeiter stoppte den 26-Jährigen, führte ihn in sein Büro und verständigte die Polizei. Das Diebesgut, bei dem es sich neben der Flasche Alkohol um Schreibwaren handelte, verblieb im Geschäft. Aufgrund bestehender Haftgründe nahmen die Beamten den Ladendieb vorläufig fest. (qua)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell