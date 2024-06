Polizei Hagen

POL-HA: _Schwerer Raub auf 58-Jährigen in Hohenlimburg - Opfer befindet sich außer Lebensgefahr, Ermittlungskommission befasst sich mit weiteren Ermittlungen

Ein 58-Jähriger wurde, wie durch die Polizei Hagen bereits berichtet, am 13.06.2024 in einem Wald in Hohenlimburg Opfer eines schweren Raubes. Der Mann aus Schwelm erlitt bei dem Überfall schwere Verletzungen, es besteht mittlerweile keine Lebensgefahr mehr. Die weiteren Ermittlungen werden durch eine Ermittlungskommission wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Raubes fortgesetzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Hagen Personen, die möglicherweise Opfer einer ähnlichen Tat wurden:

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verabredete sich der 58-Jährige über eine Gay-Dating-App mit einer anderen Person, um sexuelle Handlungen gegen Zahlung eines Geldbetrages vorzunehmen. Am vereinbarten Treffpunkt begleitete das Opfer einen der späteren Tatverdächtigen in ein Waldstück, wo der Geschädigte von weiteren Tatverdächtigen angegriffen und ausgeraubt wurde. Die Polizei konnte im Rahmen einer Fahndung sechs Tatverdächtige im Alter von 15 - 18 Jahren antreffen und vorläufig festnehmen.

Bereits im Vorfeld dieser Tat kam es zu mehreren gleichgelagerten Taten, weshalb derzeitig etwaige Zusammenhänge geprüft werden. Falls Sie Opfer einer solchen Tat geworden sind oder Personen kennen, die von einem ähnlichen Zwischenfall berichtet haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02331 - 986 2066.

