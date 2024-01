POL-LDK: Wetzlar: Zeugenaufruf nach Raub

Dillenburg (ots) - Hüttenberg: Einbruch in Einfamilienhaus Einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro hinterließen Unbekannte, nachdem sie in der Taunusstraße in Großrechtenbach in ein Einfamilienhaus einbrachen. Die Einbrecher machten sich zwischen 17.00 Uhr am Freitag (19.01.24) und 14.20 Uhr am Montag (22.01.24) ...

