POL-LDK: Einbruch in Großrechtenbach+Gegen Zaun in Herborn+Nach Parkplatzrempler geflohen+Polo in Merkenbach touchiert+

Hüttenberg: Einbruch in Einfamilienhaus

Einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro hinterließen Unbekannte, nachdem sie in der Taunusstraße in Großrechtenbach in ein Einfamilienhaus einbrachen. Die Einbrecher machten sich zwischen 17.00 Uhr am Freitag (19.01.24) und 14.20 Uhr am Montag (22.01.24) an einem Fenster an der Rückseite des Gebäudes zu schaffen. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume Schränke sowie andere Behältnisse und verließen es durch ein anderes Fenster. Die Ermittlungen zum möglichen Diebesgut dauern noch an. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Kriminalpolizei Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen. 0079490

Herborn: Gegen Zaun gefahren

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen 16.00 Uhr am Mittwoch (17.01.24) und 16.00 Uhr am Donnerstag (18.01.24) in der Austraße einen Zaun. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Reparatur an dem Zaun wird etwa 150 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizei in Herborn unter 02772/4705-0.

Herborn: Parkplatzrempler

Trotz Schaden in Höhe von 3.000 Euro fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall im Hüttenweg einfach weiter. Der Verursacher touchierte am Freitag (19.01.24) zwischen 12.45 und 13.15 Uhr auf dem Herkules-Parkplatz das Heck eines geparkten weißen Ligier. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0.

Herborn: Polo in Merkenbach touchiert

In der Talstraße in Merkenbach touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten weißen VW Polo. Der Kleinwagen stand dort am Sonntag (21.01.24) zwischen 18.30 und 20.30 Uhr. Die Reparatur am Heck des Fahrzeuges wird etwa 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0.

