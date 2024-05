Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung auf öffentlichen Plätzen

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Hirschberger Straße (Spielplatz), zwischen Mittwoch, dem 08.05.2024, 00:00 Uhr und Samstag, dem 11.05.2024, 18:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter zerstörten die Rutsche auf einem Spielplatz in der Hirschberger Straße. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die hier Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.

