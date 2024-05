Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw durch Flüssigkeit beschädigt

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Eine 68 Jahre alte Pkw Halterin aus Einbeck erstattete bei der Polizei Anzeige weil ihr Pkw beschädigt wurde. Die Frau hatte ihren Pkw Hyundai von Sonntag, 12.05.24, 18.00 Uhr bis Dienstag, 14.05.24, 12 Uhr im Walkemühlenweg stehen. Sie hat dann Lackschäden auf der Motorhaube festgestellt, die von einer unbekannten Flüssigkeit herrührten. In der genannten Zeit hat ein unbekannter Täter diese Flüssigkeit auf die Haube geschüttet, wodurch der Schäden in Höhe von etwa 600-800 Euro entstanden. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

