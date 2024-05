Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Autotür geöffnet ohne auf rückwärtigen Verkehr zu achten

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein Pkw Fahrer (60) aus dem Bereich Dassel befuhr am Dienstag, 14.05.2024, gegen 08.00 Uhr die Stiftstraße und parkte seinen Wagen am rechten Fahrbahnrand. Zeitgleich fuhr eine 46 Jahre alte Frau aus Einbeck mit ihrem Pedelec die Straße. Als sie an dem Pkw vorbeifahren wollte, öffnete der Pkw Fahrer seine Tür, ohne auf die Frau zu achten. Trotz einer sofortigen Vollbremsung fuhr die Radfahrerin gegen die Tür und stürzte auf die Straße. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1200,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell