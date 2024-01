POL-NB: 34 Jahre alter Mann stirbt bei Verkehrsunfall auf der Insel Rügen

Neustrelitz (ots) - Am 20.01.2024 gegen 09:20 Uhr kam es in der Karbe-Wagner-Straße in 17235 Neustrelitz zu einem versuchten Raubüberfall. Ein unbekannter Täter betrat den KiK-Markt in der Karbe-Wagner-Straße und bedrohte dort die Kassiererin mit einem Messer. Dabei forderte er die Herausgabe von Bargeld. Als ein weiterer Kunde das Geschäft betrat flüchtete der Täter mit einem Fahrrad ohne Bargeld erhalten zu ...

