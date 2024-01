Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versuchter Raubüberfall in 17235 Neustrelitz

Neustrelitz (ots)

Am 20.01.2024 gegen 09:20 Uhr kam es in der Karbe-Wagner-Straße in 17235 Neustrelitz zu einem versuchten Raubüberfall. Ein unbekannter Täter betrat den KiK-Markt in der Karbe-Wagner-Straße und bedrohte dort die Kassiererin mit einem Messer. Dabei forderte er die Herausgabe von Bargeld. Als ein weiterer Kunde das Geschäft betrat flüchtete der Täter mit einem Fahrrad ohne Bargeld erhalten zu haben. Zur Beschreibung des Täters ist bekannt, dass es sich um eine männliche Person handelt. Dieser ist ca. 175 cm - 180 cm groß und von kräftiger Statur. Er trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover und hatte ein schwarzes Tuch um den Mund. Er soll kurzes lockiges braunes bis dunkelblondes Haar haben. Weitere Angaben zur Person sind zur Zeit nicht bekannt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung um ihre Hilfe. Zeugen, welch in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981-258224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell