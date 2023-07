Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Seenotrettung im Breeger Bodden

Sassnitz (ots)

Am 12.07.2023 informierte die integrierte Rettungsleitstelle des LK V-R gegen 00:30 Uhr die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Seenotfall im Breeger Bodden. Ein Sportbootführer habe aufgrund der Dunkelheit sowie der Wetterlage die Orientierung verloren und sein Boot würde nun voll Wasser laufen. Kräfte mehrerer Freiwilliger Feuerwehren, der Seenotretter (DGzRS), der Schutzpolizei Sassnitz und Bergen sowie der Wasserschutzpolizei Sassnitz und Stralsund beteiligten sich neben zwei Hubschraubern an dem großangelegten Such- und Rettungseinsatz, so dass der 66-jährige deutsche Sportbootführer sowie seine beiden Fahrgäste polnischer Staatsangehörigkeit (43 und 37 Jahre) gegen 02:40 Uhr von dem havarierten Boot geborgen und anschließend sicher in den Hafen von Breege gebracht werden konnten. Dort wurden die drei geretteten Personen ärztlich behandelt, es kam lediglich zu leichten Unterkühlungen. Aufgrund der Alkoholbeeinflussung des Bootsführers, wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren aufgrund des Verdachtes der Gefährdung des Schiffsverkehrs eingeleitet. Erste Ermittlungen ergaben, dass es in dem ca. 6m langen Kajütboot zu keinem direkten Wassereinbruch kam und es ebenfalls zu keiner Gewässerverschmutzung gekommen ist. Die Ermittlungen dauern an.

