LPI-EF: Hund beißt Kind

Erfurt (ots) - Am Montag zeigte ein Mann einen Diebstahl von einer Baumaschine bei der Erfurter Polizei an. Unbekannte hatten sich am Wochenende auf eine umzäunte Baustelle in Stotternheim begeben. Auf der Suche nach Diebesgut fiel den Einbrechern jedoch nicht nur Baumaterial in die Hände. Versteckt unter einer Baggerschaufel stand ein fast 4.000 Euro teurer Bodenverdichter, welchen die Täter ebenfalls verschwinden ließen. (MO) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

